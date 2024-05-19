«Я наелась этого!» Лолита решила бросить огород и заняться карьерой | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 05:08 «Я наелась этого!» Лолита решила бросить огород и заняться карьерой Лолита заявила, что устала от огорода и намерена вернуться на сцену РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская показала поклонникам красные глаза после двух дней в огороде и заявила о намерении вернуться на сцену. Ее слова опубликовало издание Teleprogramma.pro.

После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала Лолита, вокалистке объявили бойкот, поэтому ей пришлось исчезнуть из медиапространства. Сама исполнительница даже нашла плюсы в своем положении, решила заняться уборкой и домашними делами. А в последнее время артистка высаживала растения на даче в Болгарии.

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«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь!» — сказала Лолита.

Она призналась, что скоро выпустит новые треки. Жизнь огородницы совсем приелась, поэтому пора вернуться в работу. В планах у артистки снимать видео и клипы на новую музыку.

Ранее Лолита пожаловалась, что сильно обожглась во время занятий садоводством. Она забыла надеть перчатки при стрижке можжевельника.