Тренер и постановщик Глейхенгауз рассказал, что у него выработался иммунитет к неконструктивной критике

Главный хореограф страны, постановщик программ в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгаузв интервью Леди Mail.ru поделился своими мыслями о восприятии критики. Заслуженный тренер России признался, что в начале карьеры ему было сложно справляться с негативными комментариями.

По его словам, сначала любая критика задевала его и заставляла переживать. Несмотря на то что положительных отзывов было больше, он все равно обращал внимание на негативные комментарии. Сейчас же он относится к критике иначе.

Если замечания конструктивные, то он рад им и благодарен тем, кто их высказывает. Такая критика помогает ему понять, на что стоит обратить внимание в будущем. Также он отметил, что часто зрители соглашаются с его собственным видением, что очень ценно.

Что касается неконструктивной критики, то здесь, по словам Глейхенгауза, у него выработался иммунитет, и он просто не обращает внимания на негативные комментарии.