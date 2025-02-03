Трехметровый крокодил едва не съел участницу Spice Girls

Во время съемок шоу Celebrity Bear Hunt с Беаром Гриллсом за бывшей участницей группы Spice Girls Мел Би увязалась самка крокодила. Организаторы не вмешались и просто следили за охотой на звезду, сообщил Daily Express .

Стриминговая платформа Netflix устроила съемки нового шоу в джунглях на Коста-Рике. По сценарию знаменитости должны выживать в диких условиях, скрываясь от Гриллса.

В одном из выпусков за Мел Би увязалась трехметровая самка крокодила. Съемочная группа решила не вмешиваться и лишь наблюдала со стороны. Рептилия подкралась к певице, а потом резко развернулась и ушла в другую сторону. Организаторы дали животному имя Молодая Джули.

Участница другого шоу с Гриллсом, Treasure Island, пожаловалась на оставшиеся после съемок рубцы на коже и проблемы с зубами. Элисса Корриган заявила, что испытания подорвали ее здоровье.