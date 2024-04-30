Топурия показала снимки сына в частном самолете | 360°

30 апреля 2024, 16:32
Топурия показала снимки сына в частном самолете
Певица Кети Топурия показала фото сына от советника главы Чечни Деньгова
Солистка группы A’Studio Кети Топурия поделилась фотографиями с сыном от советника главы Чечни Льва Деньгова. Снимки певица разместила в своем блоге в Instagram*.
Кети Топурия сняла несколько роликов с сыном и дочерью, пока дожидалась частный джет в бизнес-зале аэропорта.
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Артистка с семьей возвращается в Россию. Для перелета она выбрала частный борт бизнес-класса.
В салоне самолета Топурия решила устроить фотосессию с сыном на руках. При этом лицо мальчика она старалась закрыть. Певица нежно обняла ребенка, а тот в ответ поцеловал мать.
Пользователи назвали снимки милыми.
Недавно Кети Топурия рассекретила свою третью беременность. Певица опубликовала фото в соцсети с округлившимся животом. Поклонники поздравили артистку.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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