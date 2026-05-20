Тодоренко и Топалов рассказали, что всегда берут детей с собой в командировки и на съемки

Известный музыкант Влад Топалов и популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказали сайту KP.RU , что никогда не оставляют своих детей дома, а берут их с собой на съемки и в командировки.

По словам Топалова, детям нравится участвовать в съемочном процессе, и они активно интересуются происходящим на площадке.

«Дети у нас боевые! Они с нами всегда в командировках и уже привыкли к съемочным площадкам, к палаткам, отсутствию привычных удобств и длительным переездам», — добавила Тодоренко.

Телеведущая рассказала, что иногда детей приходится укладывать спать в машине во время работы, но за ними присматривает няня, пока родители заняты в кадре.

«Я считаю, пусть лучше дети будут с мамой и папой в экспедиции, чем за тысячи километров без нас», — уверена Тодоренко.