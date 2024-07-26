Тина Канделаки: убрать Дом-2 из эфира ТНТ было правильным решением

Реалити-шоу Дом-2 всегда находилось в ДНК телеканала ТНТ. Однако формат проекта себя изжил, поэтому убрать его из эфира было правильным решением, рассказала директор канала ТНТ и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки на радио «Комсомольская правда».

По ее словам, руководство канала стало думать, что может заменить Дом-2 в наиболее созидательном и познавательном ключе. Было важно, чтобы зритель во время просмотра узнавал что-то новое и интересное, сообщил сайт kp.ru.

В итоге на канале вышли шоу про отношения звезд через путешествия, например, «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае», «Вызов».