The Guardian: индийский музыкант Закир Хусейн умер в возрасте 73 лет

Журналисты издания The Guardian сообщили о смерти известного индийского музыканта и продюсера Закира Хусейна. Он скончался на 74-м году жизни.

По предварительной информации, смерть знаменитости наступила в Сан-Франциско. Музыкант страдал идиопатическим фиброзом легких, написал сайт kp.ru.

В период своей карьеры Закир Хусейн сотрудничал с Yo-Yo Ma, Charles Llyod, Edgar Meyer, Mickey Hart, George Harrison и другими артистами. На счету у музыканта три премии «Грэмми».