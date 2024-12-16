The Guardian: индийский музыкант Закир Хусейн умер в возрасте 73 лет
Журналисты издания The Guardian сообщили о смерти известного индийского музыканта и продюсера Закира Хусейна. Он скончался на 74-м году жизни.
По предварительной информации, смерть знаменитости наступила в Сан-Франциско. Музыкант страдал идиопатическим фиброзом легких, написал сайт kp.ru.
В период своей карьеры Закир Хусейн сотрудничал с Yo-Yo Ma, Charles Llyod, Edgar Meyer, Mickey Hart, George Harrison и другими артистами. На счету у музыканта три премии «Грэмми».
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