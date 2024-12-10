The Guardian: биографы нашли сценарий неснятого фильма Маккартни и Азимова

Биографам британского музыканта Пола Маккартни удалось найти черновые наброски сценария мюзикла под названием Five and Five and One, который вместе писали бывший участник The Beatles и писатель-фантаст Айзек Азимов. Об этом сообщил НСН со ссылкой на The Guardian.

По замыслу Маккартни, на Землю прилетали пять инопланетян, которые превращались в участников группы Wings, чтобы захватить США.

Но Азимов предложил заменить инопланетян на некие энергетические сущности, что пришлось не по душе Маккартни. В итоге проект забросили, и он так никогда и не увидел свет, о нем даже не было известно, пока биографы не взялись за книгу о музыканте.