Темное прошлое вышло наружу. Маска уличили в незаконном ведении бизнеса

Будучи активным противником открытых границ, американский предприниматель Илон Маск сам нарушил миграционное законодательство. В начале карьеры он приехал в США как студент, но не поступил и создал стартап, сообщила газета The Washington Post .

Маск родился в Южно-Африканской Республике и приехал в Штаты в 1995 году, чтобы получить степень магистра в Стэнфордском университете. Однако он не поступил и вместо учебы занялся своим стартапом, который впоследствии получил название Zip2. Через четыре года Маск продал компанию за 300 миллионов долларов.

Бывший юрист министерства юстиции по иммиграционным делам Леон Фреско сообщил, что иностранные студенты не могут бросить учебу, чтобы создать компанию. Маск не имел права оставаться в США и заниматься бизнесом.

Его первые партнеры узнали об этом и потребовали легализоваться. В 1996 году венчурная фирма Mohr Davidow Ventures вложила в компанию Маска три миллиона долларов и отдельно прописала в соглашении о финансировании, что бизнесмен обязан в течение 45 дней получить разрешение на работу в США.

Став самым богатым человеком мире, Маск выступил против таких же, как он в прошлом, нелегальных мигрантов. Бизнесмен пожаловался на засилье приезжих и поддержал на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.