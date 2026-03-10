Тело пропавшего тенора и дирижера Петра Гайдукова нашли в Карелии

Спасатели обнаружили тело 34-летнего петербургского тенора и дирижера Петра Гайдукова в Лахденпохском районе Карелии. Музыкант пропал 8 марта во время катания на лыжах, сообщило издание MK.RU .

Артиста искали спасатели, волонтеры и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и МОО «Спас Северо-Запад». В поисках также задействовали два снегохода и аэролодку.

Гайдуков пропал 8 марта, когда отправился на лыжную прогулку в лес. Он разминулся со своим знакомым, а потом перестал выходить на связь.

Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Получил музыкальное образование по специальности «хоровое дирижирование». Более 10 лет он руководил хором ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова.

«Я помню его очень бойким, фонтанирующим творчеством, готовым бросаться в бой, при этом очень интеллигентным и тактичным», — написал в телеграм-канале музыкант Данила Холодков.

Проявил себя Гайдуков и как вокалист. Он участвовал в фестивалях, среди которых были «Звуковые пути» и «Петербургская музыкальная весна», выступал как камерный вокалист, а также снялся в клипе группы Shortparis на композицию «Яблонный сад».