Тело актера из сериала «Альф» нашли в машине на стоянке

Актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори умер в возрасте 46 лет

В Соединенных Штатах скончался актер Бенджи Грегори, известный по сериалу «Альф». Ему было 46 лет, сообщили журналисты Daily Mail .

По данным издания, Грегори обнаружили 13 июня в собственной машине на парковке в городе Пеория (Аризона) без признаков жизни. В салоне автомобиля также нашли умершего его пса.

По словам родственников артиста, накануне смерти Грегори уехал в банк и не вернулся. Предположительно, он заснул в машине и скончался от теплового удара из-за сильной жары.

Грегори получил широкую популярность после выхода сериала «Альф». Будучи ребенком, в нем он исполнил роль сына Таннеров Брайана.