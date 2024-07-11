Тело актера из сериала «Альф» нашли в машине на стоянке

Актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори умер в возрасте 46 лет

imago stock&people/www.imago-images.de
Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

В Соединенных Штатах скончался актер Бенджи Грегори, известный по сериалу «Альф». Ему было 46 лет, сообщили журналисты Daily Mail.

По данным издания, Грегори обнаружили 13 июня в собственной машине на парковке в городе Пеория (Аризона) без признаков жизни. В салоне автомобиля также нашли умершего его пса.

По словам родственников артиста, накануне смерти Грегори уехал в банк и не вернулся. Предположительно, он заснул в машине и скончался от теплового удара из-за сильной жары.

Грегори получил широкую популярность после выхода сериала «Альф». Будучи ребенком, в нем он исполнил роль сына Таннеров Брайана.

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Дьявольский вечер трудного дня: Англия в финале Евро-2024

Спецслужбы не дремлют. Сбежавших из РФ артистов заставили жить по правилам «новой Родины»

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Мультибалльники раскрыли формулу успеха

Стоматологический туризм — авантюра или экономия? Почему россияне лечат зубы за границей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте