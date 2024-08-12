Телеведущий Соседов раскритиковал идею проверять артистов на трезвость перед концертами

Депутаты Госдумы предложили проверять на трезвость артистов перед выходом на сцену. Такую идею не поддержал телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов, сообщил сайт «Страсти».

По его словам, непонятно, каким образом будет проходить тестирование артистов. Соседов заявил, что это совершенно глупая затея, ее невозможно грамотно реализовать. Он добавил, что ни для кого не секрет — многие певцы «любят принять стопочку для разогрева связок».

Такая инициатива может стать очередным актом цензуры для неугодных артистов, заключил Соседов.

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