Телеведущий Маркони выразил восхищение участникам шоу «Поймай меня, если сможешь»
Ведущий нового шоу на телеканале «Россия» Владимир Маркони выразил восхищение участниками программы «Поймай меня, если сможешь». Он отметил, что каждый сезон они демонстрируют уникальное искусство — пение или мастерство обмана. Об этом написал «Леди Mail».
«Всегда же интересно смотреть, как наши талантливые звезды (а в этом сезоне мы пригласили всех заслуженных, народных, дерзких, веселых звезд и, помимо них, еще Филиппа Киркорова) каждый раз удивляются», — сказал Маркони.
По его словам, некоторые участники настолько искусны в обмане, что он сам старается не отвечать на звонки, опасаясь, что это может быть кто-то из них.