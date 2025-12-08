Телеведущий Кузичев предположил, что Том Круз проедет по России с огромным фурором

Телеведущий Анатолий Кузичев в эфире радиостанции Sputnik высказал мнение о том, что приезд американского актера Тома Круза в Россию станет значимым событием

По словам эксперта, поездка знаменитости по городам России вызовет огромный фурор.

«Люди будут с ночи занимать места, чтобы его увидеть, потому что он — звезда», — подчеркнул Кузичев.

Специалист пояснил, что россияне живут в контексте западной культуры. Отечественным деятелям искусств не удается создать культурный продукт, способный всерьез конкурировать с западными аналогами, отметил ведущий.