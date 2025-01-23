Телеведущий Дибров рассказал, что он восхищен творчеством Модильяни

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с ИА НСН выразил восхищение творчеством Модильяни, отметив, что он и его супруга редко посещают премьеры, поскольку большинство из них их не впечатляют.

Он сказал, что если кто-то решит создать фильм о Модильяни, он обязательно будет присутствовать на показе. При этом Дибров добавил, что вряд ли смог бы стать успешным продюсером, так как его вкусы сильно отличаются от предпочтений большинства зрителей.

Кроме того, ведущий поделился своим отношением к новым сериалам, сказав, что обычно они его разочаровывают. Тем не менее, во время новогодних каникул он вместе с семьей посмотрел экранизацию знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса от Netflix.

30 января в российском прокате стартует фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», сопродюсированием которого занимается кинокомпания RWV Film. Лента рассказывает о трех насыщенных днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни в Париже в 1916 году.