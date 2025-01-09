Телеведущая Роза Сябитова заявила, что «вышла из профсоюза вечно худеющих»

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова находится в таком возраст, когда нужно жить исключительно в удовольствие. Об этом она заявила в интервью сайту Леди Mail .

«Я уже в силу возраста вышла из профсоюза вечно худеющих. Окончательно приняла себя: тростинкой мне уже не быть, а вот изможденный вид, мучая себя диетами, вполне могу получить», — заявила собеседница редакции.

Главная сваха страны отметила, что отныне будет с любовью и уважением носить то тело, которое у нее есть. Сябитова добавила, что не сидит на диетах, а придерживается правильного питания, включающего в себя здоровую пищу без перееданий.