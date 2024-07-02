Телеведущая Роза Сябитова призналась, что теряет слух
Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что теряет слух. Об этом она рассказала Леди Mail.
По словам телеведущей, она заметила, что стала плохо слышать, и пошла к врачу. Оказалось, что слух страдает из-за постоянно присутствия наушника.
«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — рассказала Сябитова.
Она добавила, что также среди ее хронических болезней — варикоз. Кроме того, знаменитость жалуется на боли в спине и везде ездит со специальными подушкам.