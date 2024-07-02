Телеведущая Роза Сябитова призналась, что теряет слух

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что теряет слух. Об этом она рассказала Леди Mail .

По словам телеведущей, она заметила, что стала плохо слышать, и пошла к врачу. Оказалось, что слух страдает из-за постоянно присутствия наушника.

«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — рассказала Сябитова.

Она добавила, что также среди ее хронических болезней — варикоз. Кроме того, знаменитость жалуется на боли в спине и везде ездит со специальными подушкам.