Телеведущая Петрикова призналась в негативном отношении к диетам

Телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова дала интервью сайту Леди Mail . В ходе беседы она поделилась особенностями своего рациона и методов заботы о фигуре.

Знаменитость рассказала, что является обладательницей хорошего аппетита, и ограничение в еде дается ей нелегко.

«Если в юности я могла есть вообще все подряд и не поправляться ни на грамм, то с годами действие этой волшебной акции закончилось, и сегодня мне приходится следить за тем, чем я питаюсь», — отметила ведущая.

По словам Петриковой, ее рацион строится на здоровой пище, а раз в месяц она устраивает двухдневный детокс на свежевыжатых соках и смузи. За это время организм освобождается от излишков воды, из-за чего уходят лишние килограммы.

Артистка также рассказала о негативном отношении к диетам. Как пояснила ведущая, отказ от любимых блюд неизбежно ведет к срывам и неконтролируемому поеданию пищи.