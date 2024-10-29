Телеведущая Лера Кудрявцева подарила 6-летней дочери машину за 5 млн рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками щедрым подарком, который она сделала своей шестилетней дочери, автомобилем. Об этом знаменитость рассказала в соцсетях, передала «Вечерняя Москва».

Телеведущая купила для дочери большрй черный внедорожник китайского производства. Стоимость машины оценивается в сумму около пяти миллионов рублей.

Кудрявцева рассказала, что этот автомобиль она выбрала, чтобы в будущем он мог возить ее дочку в школу. Телеведущая отметила, что китайская иномарка поразила ее огромным количеством доступных в ней функций. Это стало окончательной причиной, по которой она выбрала именно эту модель.