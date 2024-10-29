Телеведущая Лера Кудрявцева подарила 6-летней дочери машину за 5 млн рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками щедрым подарком, который она сделала своей шестилетней дочери, автомобилем. Об этом знаменитость рассказала в соцсетях, передала «Вечерняя Москва».
Телеведущая купила для дочери большрй черный внедорожник китайского производства. Стоимость машины оценивается в сумму около пяти миллионов рублей.
Кудрявцева рассказала, что этот автомобиль она выбрала, чтобы в будущем он мог возить ее дочку в школу. Телеведущая отметила, что китайская иномарка поразила ее огромным количеством доступных в ней функций. Это стало окончательной причиной, по которой она выбрала именно эту модель.
Автоинспекторы в Мытищах провели рейд по проверке таксистов
«Сказала, что она такое уже выпивала». Пиар-директор бара — о москвичке, выпившей 20 шотов
Новый фельдшерский пункт открыли в деревне Дубранивка
Дистанционное консультирование в МФЦ стало доступно 30 округам Подмосковья
Компания «Мострансавто» получит 26 автоматизированных моек до конца года
«Она погибла». СК установит обстоятельства смерти девушки в Сочи
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте