Телеведущая «Кондитера» Вашурина назвала выматывающей работу кулинара

Ведущая шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!» Ольга Вашурина дала интервью Леди Mail . В ходе беседы звезда поделилась опытом совмещения творческой карьеры и воспитания двух дочерей, Лады и Марты, которых она растит одна.

Вашурина отметила, что трудностей в этом совмещении практически нет. С юных лет она воспитывала детей самостоятельными, и теперь ей достаточно поддерживать постоянную связь с ними, чтобы отвечать на возникающие вопросы, так как девочки уже умеют сами заботиться о себе.

Что касается возможной преемственности в профессии кондитера, ведущая пояснила, что, несмотря на врожденный талант дочерей, она не хотела бы видеть их в кулинарии. По ее словам, работа кулинара связана с тяжелой физической нагрузкой и постоянной усталостью.