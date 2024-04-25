Телеведущая Эльвира Фазлиева во второй раз потеряла ребенка | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 14:59 Телеведущая Эльвира Фазлиева во второй раз потеряла ребенка Похоронившая дочь телеведущая Фазлиева потеряла второго ребенка Скриншот видео

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Телеведущая Эльвира Фазлиева потеряла второго ребенка. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.

Четыре года назад Фазлиева пережила гибель своей четырехлетней дочери Аиды, на которую упало дерево во время шторма. Это событие стало причиной развода с супругом.

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Ведущая открыто говорила о своем желании снова стать мамой. В январе она узнала о беременности. Однако ребенку не суждено было родиться.

«Врачи сообщили, что сердце малыша больше не бьется. В больнице я лежала по этой причине», — пояснила Фазлиева.

Поклонники выразили девушке свои соболезнования и пожелали исполнения мечты о материнстве.

Ранее стало известно, что звезда «Детей шпионов», 35-летняя актриса Алекса Вега, также потеряла ребенка. Она должна была стать мамой в четвертый раз. Девочке даже придумали имя — Инди. Однако она появилась на свет мертвой.