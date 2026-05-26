Телеведущая Бледанс призналась, что в последние годы не может позволить себе полноценный отпуск

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась, что в последние годы не может позволить себе полноценный отпуск из-за высокой загруженности. В интервью Общественной службы новостей она отметила, что нашла отличный выход из ситуации — совмещать работу с отдыхом.

Например, недавно у нее был гастрольный тур в Киров, где она не только выступала со спектаклем, но и гуляла по городу, наслаждаясь приятной компанией. Кроме того, Бледанс посетила Петергоф, где ее поразили шикарные сады и красивые пригороды Санкт-Петербурга. Она научилась отдыхать даже во время рабочих поездок, что, по ее словам, делает полноценный отпуск менее необходимым.

В будущем Эвелина планирует провести отпуск в Крыму или на другом российском курорте, где есть море. Она также подчеркнула, что Крым — это замечательное место, которое дарит радость и наполняет энергией, и каждый найдет там что-то для себя. Бледанс гордится тем, что родилась в Крыму, и считает, что этот регион обладает особой силой и энергией