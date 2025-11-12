Татьяна Буланова сообщила о закрытии ресторана из-за плотного гастрольного графика
Певица Татьяна Буланова сообщила, что закрыла свой ресторан в Санкт-Петербурге. По словам звезды, бизнес, который ей подарил супруг, не смог преодолеть кризис и другие трудности. Об этом певица рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
Буланова призналась, что из-за частых гастролей у нее нет времени на управление рестораном.
«К сожалению, сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель», — заявила певица.
Исполнительница отметила, что в будущем возможно возрождение семейного бизнеса, но с новой концепцией. Однако сейчас у Татьяны Булановой нет ни времени, ни сил для этого дела.