Татьяна Буланова рассказала о неудачной попытке поступления в театральный вуз

В период сдачи ЕГЭ российскими школьниками певица Татьяна Буланова поделилась своими воспоминаниями о выпускных экзаменах и последующих попытках поступления. Об этом написала Общественная служба новостей .

По словам звезды, школьные экзамены запомнились ей меньше, чем неудачи при поступлении в престижные учебные заведения. Она хотела поступить в театральный вуз, однако ее мечта столкнулась с реальностью — члены комиссии указали на проблемы с дикцией и не рекомендовали продолжать участие в конкурсе.

«Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию. Я, конечно, наплакалась тогда», — вспоминает певица.

После этого Татьяна Буланова три года работала в библиотеке, а затем смогла попасть в школу-студию и начать карьеру на эстраде.