Татьяна Буланова призналась, что иногда снег может вызывать у нее тоску и меланхолию

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась своими впечатлениями от нынешней снежной зимы. По ее словам, она давно не видела такого количества снега, особенно в Москве.

Исполнительница отметила, что во время гастролей по разным городам страны, включая южные регионы, столкнулась с небывалым снегопадом.

«Даже в южных ее регионах выпало столько снега, сколько не было, наверное, за последние лет 10», — подчеркнула звезда.

Несмотря на то что Буланова любит зиму, она уже начала скучать по весне. Певица призналась, что иногда снег может вызывать тоску и меланхолию. Однако плотный гастрольный график не оставляет времени для грусти.