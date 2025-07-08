Татьяна Буланова отметила, что воспринимает новую волну популярности спокойно

Исполнительница Татьяна Буланова вновь привлекает внимание молодежи. На ее выступлениях все больше представителей поколения Z, которые не застали пик популярности артистки. Общественная Служба Новостей узнала, как певица относится ко второй волне интереса к своей персоне.

По словам Булановой, она воспринимает новую волну популярности спокойно.

«Вы знаете, я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что-то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — поделилась артистка.

Кроме того, Буланова отметила, что некоторые ее композиции быстро становятся узнаваемыми благодаря социальным сетям.

«Мне кажется, что одну из моих песен кто-то залил в Сеть, и она там завирусилась. Поэтому и начали снова слушать некоторые мои треки», — подчеркнула певица.

При этом Буланова исключила возможность повышения цен на свои выступления и концерты, несмотря на возросший интерес к ее творчеству.