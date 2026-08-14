Татьяна Буланова назвала работу способом справиться с хандрой

Певица Татьяна Буланова рассказала, что справляться с тревожностью и плохим настроением ей помогают насыщенный график и зрители, сообщает Общественная Служба Новостей .

Буланова заявила, что не верит в гороскопы и влияние звезд на судьбу. По ее мнению, разговоры о ретроградном Меркурии или Луне могут стать оправданием бездействия и плохо выполненной работы.

«У меня график сейчас насыщенный, поэтому мне некогда страдать. Именно работа и зритель позволяют отменить любую хандру и тревожность», — сказала Буланова.

Певица также рассказала, что преодолевает проблемы и невзгоды благодаря работе. Коридор затмений начался 12 августа с полного солнечного затмения и завершится 28 августа частичным лунным затмением.