Танцующий Билан встретил исполнительниц хита «Сигма-бой»

Певец Дима Билан посетил концерт Маши Янковской и Светы Чертищевой (Betsy) и станцевал под хит «Сигма-бой». Об этом сообщило издание Super .

На опубликованных кадрах видно, как артист разговаривал со спутницей со сцены, а потом пустился в пляс.

«Пока мы пели „Сигма-бой“, к нам пришел настоящий сигма-бой», — сказали юные исполнительницы со сцены, обратив внимание на звездного гостя.

Издание задалось вопросом, не запишет ли Билан совместный трек с девочками.

«Возраст, жанры, тренды — все стирается, когда звучит настоящий вайб», — процитировал певца Super.

В феврале Betsy выпустила новую песню под названием Queen of drama. Она представила ее в Москве. Во время концерта выступили Полина Гагарина, Митя Фомин, Валерия Bearwolf и новый состав группы Serebro.

Исполнительница нашумевшего хита призналась, что в этот раз ее слушала взрослая аудитория, и это был для нее необычный опыт.