«Такая бесстыжая!» Довлатова рассказала, как ходила голой в баню | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 17:03 «Такая бесстыжая!» Довлатова рассказала, как ходила голой в баню Актриса Довлатова рассказала, что парилась в общественной бане без купальника РИА «Новости»

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Актриса и телеведущая Алла Довлатова на отдыхе ходила в общественную баню без купальника. В своем Instagram* она опубликовала соответствующее фото из парилки.

На снимке артистка предстала почти голой, прикрывшись полотенцем. Она пояснила, что во время отдыха в Сочи ходила ежедневно в инфракрасную сауну, отметив, что там банные комплексы разделены на мужские и женские. По этой причине артистка, не стесняясь, посещала парилку без купальника.

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«Мои младшие дочки, которые были со мной, на меня все время шикали, что все в купальниках, а я единственная такая бесстыжая! На все мои увещевания, что в женской бане — это норма, они со мной не соглашались. К консенсусу мы так и не пришли», — призналась она.

Довлатова также откровенно рассказывает о перенесенных пластических операциях. Она поделилась с пользователями в соцсетях, что сделала эндоскопическую подтяжку лба и век и ультразвуковую подтяжку подбородка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.