«Так и напишите: здоров!» Куклачев опроверг слухи о госпитализации

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что информация о его госпитализации в больницу не соответствует действительности. В беседе с 360.ru он отметил, что визит к врачам носит плановый характер.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 75-летнего Куклачева якобы госпитализировали в кардиоцентр в Москве из-за проблем с сосудами.

«Это вообще кошмар, сразу пишут! Мне нужно обследоваться каждый год. И уже шум сразу: в больницу забрали… Я-то работаю, люди билеты начнут покупать. Перепугают их всех теперь. Я здоров, но после такого инфаркта нужно обязательно обследоваться. На три дня пришел сюда, это элементарно. Так и напишите: работает он! Пусть берут билеты, я в больницу своими ногами пришел», — объяснил дрессировщик.

Юрия Куклачева доставили в больницу 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Артисту провели операцию после обширного инфаркта, она длилась 3,5 часа. Врачам пришлось остановить сердце пациента.