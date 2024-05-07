Сына Николаса Кейджа объявили в розыск за избиение матери | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 10:39 Сына Николаса Кейджа объявили в розыск за избиение матери TMZ: сына актера Николаса Кейджа Уэстона объявили в розыск после избиения матери IMAGO / Dave Starbuck / Global Look Press

Читать 360 в

Сына американского актера Николаса Кейджа, 33-летнего Уэстона Копполу, обвинили в избиении своей матери, актрисы Кристины Фалтон. Об этом сообщило издание TMZ.

Конфликт произошел в доме женщины в Лос-Анджелесе. Коппола после ссоры нанес матери несколько ударов и затем покинул место происшествия.

Реклама

Фалтон потребовалась медицинская помощь. Полиция приступила к расследованию. Коппола пока не арестован, его начали искать.

Недавно папарацци сняли актрису на улицах Лос-Анджелеса с заметными синяками на лице и кровоподтеком под глазом. Сама Фалтон отказалась предъявлять обвинения своему сыну.

Ранее актера Алексея Яничева, который избил певца Рому Жукова, заподозрили в убийстве. Он стал фигурантом дела по статье о причинении смерти по неосторожности.