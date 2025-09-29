Сын режиссера Товстоногова поделился, что отец везде рассказывал анекдоты

Известный театральный режиссер и педагог Георгий Товстоногов обладал хорошим чувством юмора и регулярно рассказывал анекдоты. Особенно часто он делал это во время работы за границей, рассказал доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сын выдающегося театрального деятеля, Вадим Милков-Товстоногов в интервью газете «Петербургский дневник» .

По словам собеседника, Товстоногов отлично знал немецкий, французский и грузинский языки. Однако иногда встречались психологически тонкие вещи, которые трудно было объяснить иностранцу.

«Поэтому он вспоминал какую-нибудь аналогичную ситуацию из анекдота. Рассказывал его, и артист понимал, что и как нужно играть», — отметил Милков-Товстоногов.

Он добавил, что режиссер в своей работе опирался на учение Константина Сергеевича Станиславского, но развил и обогатил своими находками тему жанров. Свой многолетний опыт Товстоногов отразил в двухтомном учебнике по теории для режиссеров и актеров «Зеркало сцены».