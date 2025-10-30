Сын режиссера Балабанова вспомнил, как случайно испортил кадр во время съемок фильма «Брат»

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор вспомнил, как случайно испортил кадр во время съемок фильма «Брат». В интервью NEWS.ru он рассказал, что съемки проходили в стесненных условиях, в том числе в их с отцом квартире.

«Как известно, в то время денег на кино было мало», — отметил он.

По словам Федора, он тогда был слишком любопытен и, когда прозвучал выстрел, не смог удержаться и выглянул из-за угла, попав в кадр. Это произошло в сцене, где герой Сергея Бодрова расправился с бандитами, написал RT.

Федор добавил, что съемки велись на пленку, поэтому такой эпизод вызвал у группы не самые приятные эмоции.