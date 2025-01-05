Сын Олега Газманова перенес операцию
Певец Родион Газманов сообщил, что ему сделали операцию на руке
Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, перенес операцию на руке. Об этом он сообщил в Instagram*.
Музыкант уточнил, что причиной операции стал бурсит — воспаление суставной сумки.
«К сожалению, само не рассосалось. При движении рукой периодически ловлю искры из глаз, но обещали, что через неделю все пройдет», — написал он.
Газманов добавил, что на фоне случившегося не станет отменять концерты, а просто будет во время своих выступлений меньше играть на гитаре. Певец пожелал поклонникам прекрасно провести новогодние праздники.
Ранее Родион Газманов взбесился из-за вопроса журналиста о сменившем фамилию брате Филиппе, пасынке Олега Газманова. Он буквально накричал на репортера и в эмоциональной манере посоветовал спросить о причинах этого поступка самого Филиппа.
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