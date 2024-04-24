Сын Юрия Куклачева заявил об улучшении самочувствия отца | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 16:19 Сын Юрия Куклачева заявил об улучшении самочувствия отца

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Советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт 12 апреля. Сейчас его состояние улучшилось, сообщил сын артиста Дмитрий в беседе с RT.

«Он уже чувствует себя намного лучше, но еще пока, конечно, слаб. Он, естественно, бодрится, в душе полон сил, эмоций и энергии, но очень быстро устает», — подчеркнул он.

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Сын Куклачева также отметил, что врачи пока что не дают никаких прогнозов. Говорить о быстром выздоровлении на данный момент сложно, нужно надеяться только на время, добавил Дмитрий.