Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о ее госпитализации и дал совет журналистам

Денис Шальных не подтвердил появившиеся в прессе сообщения об экстренной госпитализации Елены Яковлевой. В беседе с 360.ru сын народной артистки России эмоционально отреагировал на эту новость.

Шальных разразился нецензурной бранью в адрес журналистов. Он не стал отвечать на вопрос о том, как себя чувствует звезда сериала «Каменская».

«Напишите лучше о том, что журналиста госпитализировали с разрывом ануса. Я обожаю журналистов», — сказал сын Яковлевой.

Помощница актрисы Мария не стала подтверждать или опровергать сообщения, подчеркнув, что ей необходимо сначала проверить информацию.

О госпитализации знаменитости сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, 64-летнюю Яковлеву увезли в больницу с сильными болями в животе. У нее якобы нашли заболевание брюшной полости и новообразование в печени.

Ранее артистка поделилась своими переживаниями после смерти родителей. Она призналась, что так и не смогла смириться с утратой.