Сын дрессировщика Куклачева рассказал, что отец воспитывал их с сестрой «как кошек»

Дрессировщик Юрий Куклачев предоставлял детям свободу выбора и никогда не навязывал собственную позицию. Об этом его сын Дмитрий Куклачев сообщил в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» сайта «Абзац» .

По словам Куклачева-младшего, отец применял одинаковый подход к нему, брату и сестре, воспитывая их «как кошек». Ключевым качеством родителя артист назвал способность мягко направлять, не навязывая решений.

«Он никогда не довлел своим мнением. То есть он говорил, но не настаивал ни на чем, не давил», — отметил Дмитрий.

Он также добавил, что Куклачев-старший сохранял нейтралитет во время ссор сына с супругой Мариной и никогда не вмешивался в их разногласия.