Сын Децла Антоний признался, что известность отца помогает ему строить карьеру

Сын Децла Антоний в беседе с изданием Леди Mail признал, что известность отца помогает ему строить карьеру, но иногда он сталкивается с негативом.

Антоний выразил глубокое уважение и гордость по отношению к своему отцу, подчеркнув, что тот был замечательным человеком и оказал помощь множеству людей. По его словам, он лично знает тех, чью жизнь отец изменил в лучшую сторону, поэтому общественное мнение на этот счет не имеет для него значения.

Артист с улыбкой относится к критике в адрес отца или обвинениям в том, что он якобы позорит память родителя. Антоний подчеркнул, что они с отцом являются разными людьми, и считает это различие их сильной стороной, а не поводом для разногласий.