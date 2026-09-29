Сын Алены Свиридовой рассказал, как сделал предложение в Филевском парке

Сын певицы Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко в интервью «7Дней» рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной Арине в Филевском парке в Москве.

По его словам, кольцо он купил заранее и планировал сделать предложение во время поездки в Калининград, но в итоге все произошло в Филевском парке, где пара часто гуляла в начале отношений.

«Там такой пруд красивый. И мы в самом начале наших отношений очень много там гуляли, и я подумал, что это будет символично», — рассказал он.

Пара плонирует отметить свадебное торжество в камерном формате, а после отправиться в путешествие в теплые края.