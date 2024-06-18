Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер попал в больницу

Mirror: актер Маккеллен попал в больницу после падения со сцены в театре Лондона

Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», попал в больницу. Его госпитализировали после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщило издание Mirror .

«Легендарный актер потерял равновесие во время напряженной сцены боя и упал со сцены», — говорится в сообщении.

Публику пришлось выводить из театра, спектакль отменили. По словам очевидца, он слышал, как упавший актер кричал: «Помогите мне, помогите мне».

Информации о серьезности полученной актером травмы не поступало. Врачи заверили, что артист быстро выздоровеет. Сейчас он находится в хорошем настроении.

Издание отметило, что зрители выразили обеспокоенность по поводу произошедшего и пожелали артисту скорейшего восстановления.