Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер попал в больницу

Mirror: актер Маккеллен попал в больницу после падения со сцены в театре Лондона

Patrizia Cortellessa/ZUMAPRESS.com
Фото: Patrizia Cortellessa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», попал в больницу. Его госпитализировали после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщило издание Mirror.

«Легендарный актер потерял равновесие во время напряженной сцены боя и упал со сцены», — говорится в сообщении.

Публику пришлось выводить из театра, спектакль отменили. По словам очевидца, он слышал, как упавший актер кричал: «Помогите мне, помогите мне».

Информации о серьезности полученной актером травмы не поступало. Врачи заверили, что артист быстро выздоровеет. Сейчас он находится в хорошем настроении.

Издание отметило, что зрители выразили обеспокоенность по поводу произошедшего и пожелали артисту скорейшего восстановления.

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