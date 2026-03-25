Сыгравший «Электроника» актер снова женился на своей бывшей супруге

Актер Владимир Торсуев, получивший широкую известность после фильма «Приключения Электроника», сообщил, что снова вступил в брак. Для него это уже шестая свадьба, а избранницей вновь стала бывшая жена Лилия. Эмоциями артист поделился в беседе с KP.RU .

«Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга — гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и все у нас замечательно», — поделился Торсуев.

Он добавил, что сейчас они с женой не только строят семейные планы, но и собираются вместе заняться творчеством. Актер рассказал, что они хотят записать совместный дуэт.

Торсуев стал знаменитым еще в юности, когда сыграл главную роль в культовой картине «Приключения Электроника». Его брат-близнец Юрий Торсуев в этом фильме предстал в образе Сергея Сыроежкина.

В мае 2025 года братья заявляли, что служат генералами в казачьем подразделении, которое участвует в событиях в Донбассе с 2014 года и выполняет боевые, гуманитарные и информационные задачи.