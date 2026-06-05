Сыгравшего в «Джуманджи» актера Джеймса Хэнди убил сын подруги

Актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», зарезали в собственном доме. Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство, сообщила газета Los Angeles Times .

По официальной информации, актера зарезал сын его подруги Майкл Гледхилл. Правоохранители задержали подозреваемого после странного звонка в службу 911. Звонивший заявил, что только что убил "человека греха".

Прибывшие на место полицейские обнаружили актера во дворе дома с ножевым ранением в грудь. Хэнди был без сознания. Его доставили в больницу, где он скончался.

Задержанный 44-летний Гледхилл заявил полицейским, что он и есть тот, кого они ищут. Он живет вместе с матерью, которая состояла в отношениях с Хэнди.

Гледхилла задержали по подозрению в убийстве и доставили в тюрьму Ван-Нейса. Сумму залога назначили в размере двух миллионов долларов.

Хэнди родился в Нью-Йорке. В кино дебютировал в 1977 году в фильме «Отбой».

Он снялся в «Топ Ган: Мэверик», в «Логане» 2017 года в роли врача, лечившего Хью Джекмана. В фильме «Джуманджи» 1995 года сыграл дезинсектора, а в «Арахнофобии» — Милтона Бриггса. В его фильмографии также картины «Ракетчик», «Мемуары Брайтон-Бич», «Вердикт» и «К-9». На телевидении сыграл Артура Девлина в восьми эпизодах сериала «Шпионка», а также появлялся в эпизодах сериалов «Мелроуз Плэйс» и «Полиция Нью-Йорка».