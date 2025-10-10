Сыгравшая в фильме «Счастливый человек» актриса Эльвира Осипова умерла в 79 лет

Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил актер петербургского Театра на Васильевском Артем Цыпин на своей странице во «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что в последние годы звезда фильма «Счастливый человек» работала гримером.

«Была очень приятным человеком, милой женщиной и отличным мастером. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом. Но Эля не любила вспоминать прошлое», — рассказал Цыпин.

Актер подчеркнул, что бывшие коллеги активно разыскивали Осипову. В качестве примера он привел рассказ кинокритика Ирины Павловой, которая делилась, как восхитила ее актриса в постановке «Вкус меда».

Эльвира Осипова играла в спектаклях театров Красноярска, Пскова и Малого драматического театра Санкт-Петербурга, а также снималась в кинофильмах, в числе которых «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Черная курица, или Подземные жители».