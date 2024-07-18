Российский правозащитник Иван Мельников направил обращение в правоохранительные органы с просьбой провести профилактическую проверку блогера Эвелины Лунаком на фоне ее связи с известным актером Леоном Кемстачем. Об этом авдокат рассказал 360.ru.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Мельников якобы написал на 23-летнюю Лунаком заявление по подозрению в педофилии в отношении 15-летнего Кемстача.

«Я направил обращение с просьбой провести профилактическую беседу с девушкой, учитывая юный возраст актера. Я не пытался опорочить и так далее. Понимаете, чтобы не было противоправных действий потом для девушки», — сказал он.

Мельников добавил, что не преследовал задачу привлечь блогера к ответственности.

«У меня нет задачи привлечь ее к ответственности. Задача — предупредить, чтобы с ней провели беседу, и все. Скоро парню исполнится 16, а потом — 18 лет. К сожалению, много случаев, когда ребята по своей неопытности делают что-то, а потом заявления в полицию возникают. Там срок колоссальный. Пока он не достиг определенного возраста, за Леона отвечают родители», — добавил правозащитник.

Ранее Кемстач признался, что любит женщин постарше.