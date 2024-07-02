«Свинья везде грязь найдет». Агату Муцениеце закопали на кипрском пляже

Дочь и сын актрисы Агаты Муцениеце закопали мать в песок на кипрском пляже

Актриса Агата Муцениеце отправилась на отдых на Кипр вместе с с дочерью Мией и сыном Тимофеем. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографии и видео с пляжа, на котором предстала закопанной по голову в песок.

«Какой классный пляж здесь. Ну, а свинья везде грязь найдет», — подписала актриса.

Звезда комедии «Честный развод» остановилась в пятизвездочном отеле, ночь в котором в самом дешевом номере обойдется в 275 тысяч рублей. Артистка показала в своем блоге номер с двумя спальнями и персональными бассейнами на балконе.

Ранее возлюбленный Муцениеце, продюсер Иван Чуйков, опубликовал в Сети видео с оголившейся актрисой. Он назвал девушку «самым вкусным десертом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.