Светлана Светличная отказалась лечить рак

Актриса Светлана Светличная наотрез отказалась лечить онкологическое заболевание, которое недавно выявили у нее. Подробностями о состоянии артистки поделился Telegram-канал Mash .

По информации издания, 84-летняя заслуженная артистка РСФСР страдает от сильных болей в голове, ушах и горле, у нее ухудшилось зрение, и она постоянно чувствует слабость. Результаты биопсии показали рост злокачественного образования.

Журналисты добавили, что Светличная отвергла рекомендации врачей и отказалась лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Актрису не будут оперировать, но выпишут ей необходимые лекарства.

Ранее стало известно, что с 2017 года Светличная наблюдается и лечится в ПНД. По информации Mash, актриса практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, а также испытывает проблемы с речью и мышлением.