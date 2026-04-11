Светлаков устроил себе многомиллионный детокс

Shot: Светлаков потратил более двух миллионов на детокс-клинику в Карелии
Известный комик и телеведущий Сергей Светлаков потратил свыше двух миллионов рублей на отдых в детокс-клинике Карелии. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
По информации источника, артист поехал на лечебно-оздоровительный курс вместе с супругой и двумя детьми.
Такой вид детокса в клинике рекомендуется пациентам с подавленным настроением, тревожностью и синдромом психологического выгорания.
Также Светлаков записал сыновей на общеоздоровительные курсы стоимостью примерно 544 тысячи рублей. Ранее он уже приезжал в клинику на протяжении пяти лет, но по программе похудения.
Светлаков рассказывал, почему покинул команду КВН «Уральские пельмени» в 2009 году. По его словам, один из участников проекта заявил, что он ничего собой не представляет, тогда как остальные члены команды возражали против ухода Светлакова.