Сваха Сябитова объяснила, что провальные романы Ольги Бузовой связаны с неправильным выбором партнеров

Певица и телеведущая Ольга Бузова известна своими романами, которые продолжают быть предметом обсуждений. Однако, несмотря на множество интриг, знаменитость до сих пор не вышла замуж. Известная сваха Роза Сябитова рассказала ОСН , что проблема Бузовой заключается в неправильном выборе партнеров.

«Вы знаете, она всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, у которых ни гроша за душой. Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — считает Сябитова.

Сваха уверена, что пока Ольга не начнет выбирать партнеров с более высоким статусом, ее отношения будут обречены на провал. Также она предположила, что некоторых своих бывших партнеров певица могла отпугнуть своим высоким статусом. Сябитова пожелала Бузовой найти достойного кавалера и создать с ним семью.