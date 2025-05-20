Сваха Сябитова объяснила, что провальные романы Ольги Бузовой связаны с неправильным выбором партнеров
Певица и телеведущая Ольга Бузова известна своими романами, которые продолжают быть предметом обсуждений. Однако, несмотря на множество интриг, знаменитость до сих пор не вышла замуж. Известная сваха Роза Сябитова рассказала ОСН, что проблема Бузовой заключается в неправильном выборе партнеров.
«Вы знаете, она всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, у которых ни гроша за душой. Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — считает Сябитова.
Сваха уверена, что пока Ольга не начнет выбирать партнеров с более высоким статусом, ее отношения будут обречены на провал. Также она предположила, что некоторых своих бывших партнеров певица могла отпугнуть своим высоким статусом. Сябитова пожелала Бузовой найти достойного кавалера и создать с ним семью.