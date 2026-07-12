Супермодель Ирина Шейк удивила фанатов секретом стройной фигуры

Российская супермодель Ирина Шейк поразила фанатов секретом своей стройной фигуры. Она разместила в соцсети фотографию с книгой о похудении.

Манекенщица опубликовала в соцсети снимки с отдыха в Марокко. Среди них — кадр с книгой «Великолепная фигура за 15 минут в день», автором которой является создательница техники бодифлекс Грир Чайлдерс.

Фанаты завалили Шейк комментариями, среди которых были и ироничные, что некоторые пытаются стройнеть, а «надо было просто книгу прочитать». Поклонники также уличили Шейк в рекламе, после которой книга «будет полностью продана».

«Если начну читать эту книгу, у меня будет такая же шикарная фигура?» — спросил один из поклонников.

«Судя по фигуре Ирины, книга реально рабочая», — отметил другой.

В мае Ирина Шейк блистала на балу Met Gala — 2026. Модель продемонстрировала шикарную физическую форму: ее низ обтянула черная юбка от Alexander Wang, а лиф сделали из различных механических часов с браслетами на руках и чокером.