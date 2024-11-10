Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца

Британская супермодель Джорджина Купер скончалась в возрасте 46 лет на греческом острове Кос, где отдыхала с мужем во время медового месяца. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Купер отдыхала на Косе в отеле Marianna вместе со своим мужем, когда 21 октября ей стало плохо. Персонал вызвал скорую помощь.

Женщину доставили в главную больницу острова, но так как ее состояние было тяжелым, то медики организовали ее перелет на Крит для дальнейшего лечения. Купер отправили в отделение интенсивной терапии, где спустя пять дней она скончалась. Тело модели уже перевезли в Англию.

Причина смерти бывшей супермодели не уточняется.

Бывший агент Купер Дин Гудман рассказал, что проблемы со здоровьем у нее появились во время пандемии коронавируса. Она часто попадала в больницу, но в будущее смотрела с оптимизмом, а после замужества «ждала начала своей жизни».

Модельная карьера Купер началась в возрасте 13 лет. Спустя два ода она снялась в клипе певца Джона Бон Джови.

В 2018 году Купер ушла из модельного бизнеса после рождения ребенка, сообщили «Известия».